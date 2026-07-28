معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، با حضور در فدراسیون پارادوومیدانی، از نزدیک در جریان برنامه‌ها، روند فعالیت و اقدامات این فدراسیون قرار گرفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، با حضور در محل فدراسیون پارادوومیدانی، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با مسئولان فدراسیون، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

در این بازدید، مهران تیشه‌گران سرپرست فدراسیون گزارشی از برنامه‌های جاری، روند آماده‌سازی تیم‌های ملی، فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه توسعه ورزش پارادوومیدانی و برنامه‌ریزی‌های پیش‌رو برای حضور موفق در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ارائه داد.

اسبقیان نیز با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش قهرمانی در بخش پارادوومیدانی، از اقدامات صورت‌گرفته در فدراسیون قدردانی کرد و بر حمایت وزارت ورزش و جوانان از برنامه‌های این فدراسیون برای ارتقای سطح فنی، استعدادیابی و کسب موفقیت در رقابت‌های پیش‌رو، به‌ویژه بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، تأکید کرد.

در ادامه این بازدید، اسبقیان با یاسین خسروی، قهرمان پرافتخار پارالمپیک و عضو تیم ملی پارادوومیدانی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های این ملی‌پوش، بر حمایت وزارت ورزش و جوانان از ورزشکاران پارادوومیدانی تأکید کرد و برای وی در مسیر کسب افتخارات بیشتر در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا آرزوی موفقیت کرد.