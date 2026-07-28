به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان؛ رئیس هیئت وزنه‌برداری لرستان امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس اظهار کرد: رقابت‌های وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان آسیا از هفته آینده به میزبانی ازبکستان آغاز می‌شود و استان لرستان با چهار ورزشکار در این مسابقات حضور خواهد داشت.



سید علی شاهرخیافزود: در بخش بانوان، مهرانه مختاری به‌عنوان نماینده لرستان اعزام می‌شود و در بخش آقایان نیز محمدجواد بیرانوند، امیرمحمد رحمتی و مهدی عسگری ترکیب اعزامی استان را تشکیل می‌دهند.



رئیس هیئت وزنه‌برداری لرستان با اشاره به حضور کادر فنی استان در تیم‌های ملی گفت: الهام حسینی به‌عنوان سرمربی تیم ملی بانوان و خانم بیرانوند نیز به‌عنوان سرپرست تیم ملی بانوان در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.



شاهرخی با بیان اینکه نمایندگان لرستان از آمادگی مطلوبی برخوردارند، تصریح کرد: امیرمحمد رحمتی سابقه قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد، محمدجواد بیرانوند رکورددار کشور و از شانس‌های اصلی کسب مدال طلا محسوب می‌شود و به‌عنوان یکی از پدیده‌های وزنه‌برداری ایران شناخته می‌شود.



وی ادامه داد: ورزشکاران اعزامی لرستان در رده‌های نوجوانان و جوانان عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند و بر اساس رکورد‌های ثبت‌شده، شانس بالایی برای کسب مدال دارند.



رئیس هیئت وزنه‌برداری لرستان خاطرنشان کرد: هرچند در مسابقات ورزشی همیشه احتمال وقوع اتفاقات پیش‌بینی‌نشده وجود دارد، اما باتوجه‌به رکورد‌های ورزشکاران و شرایط رقبا، امیدواریم نمایندگان استان با کسب مدال‌های ارزشمند، پرچم ایران و لرستان را در آسیا به اهتزاز درآورند.