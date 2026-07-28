



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کاراته نوجوانان پسر برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا اردن (۲۰۲۶) با حضور مسئولین فدراسیون در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و نفرات برتر راهی مرحله بعدی اردوی تیم ملی شدند.

ورزشکاران برتر این انتخابی به شرح ذیل هستند:

وزن ۵۲-: محمد حسن سمیعی از مرکزی و محمد ماهان قاسمیان (یک انتخابی درون اردویی در این وزن و در روز شنبه برگزار خواهد شد تا تکلیف نفرات اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا مشخص شود)

وزن ۵۷-: محمد طا‌ها غضنفرزاده از استان قزوین

وزن ۶۳-: ابوالفضل عرب یعقوبی از استان سیستان و بلوچستان

وزن ۷۰-: حمیدرضا رضایتی از استان فارس

وزن ۷۰+: امیرعلی محمدی از استان تهران