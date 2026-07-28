مراسم رونمایی از ۲۰ دستگاه اتوبوس دوکابین وارداتی در منطقه ۵
مراسم رونمایی از ۲۰ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی وارداتی از چین صبح امروز سهشنبه با حضور مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران و محمدرضا پوریافر شهردار منطقه پنج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در این مراسم گفت: یکی از خطوط مهم اتوبوسرانی، خط ۱۰ بیآرتی است که مسافران را از دانشگاه علوم تحقیقات به میدان آزادی و از میدان آزادی به پایانه آزادگان منتقل میکند.
وی افزود: ۵۰ دستگاه اتوبوس تک کابین نیز پیش از این به خط ۱۰ اختصاص یافته بود. تا پیش از مهرماه نیز تعدادی اتوبوس دیگر به این خط اختصاص خواهد یافت.
علیزاده تصریح کرد: در ایام جنگ ۲۰۰ دستگاه اتوبوس رونمایی و در خطوط فعال شد. دو هزار و ۴۶۰ دستگاه اتوبوس در دوره ششم مدیریت شهری نوسازی شد که یک دوره طلایی در حوزه حمل و نقل است. قراردادهای ما هنوز به اتمام نرسیده و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین دیگر نیز وارد میشود. از اتوبوسهای برقی ۵۰۰ دستگاه وارد شده و مابقی نیز وارد خواهد شد.
وی گفت: به زودی با مصوبه شورا، استفاده از اتوبوسهای خطوط بی آرتی بر اساس فرمولهای پیش بینی شده رایگان خواهد بود. این روند با استقبال خوبی از سوی شهروندان همراه بود.
شهردار منطقه پنج تهران نیز گفت: یکی از سیاستهای شورا و شهرداری تهران در این دوره افزایش و توسعه حمل و نقل عمومی بوده و بیش از ۴۰ درصد از بودجه را به خود اختصاص داده است. در ابتدای دوره ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در تهران فعال بود که امروز به بیش از سه هزار و ۲۰۰ دستگاه رسیده است.
وی افزود: منطقه ۳۱۰ دستگاه اتوبوس داشت که در قرارداد با چین، ۴۰ دستگاه اتوبوس دوکابین نیز به منطقه پنج اختصاص یافت که امروز ۲۰ دستگاه اتوبوس چپدر در محور بزرگراه اشرفی اصفهانی از دانشگاه آزاد تا میدان آزادی را تحت پوشش قرار میدهد و با تردد بیش از ۶۰ هزار دانشجو، این خط یکی از خطوط مهمی به شمار میرود.
پوریافر یادآور شد: ۱۴۴ دستگاه در این خط فعال خواهند بود و درخواست میکنیم ۱۰ دستگاه دیگر نیز اضافه شود تا سر فاصلهها در ساعات پیک به دو دقیقه کاهش یابد.
پوریافر با اشاره به کیفیت بالای این اتوبوسها گفت: امیدواریم با توسعه حمل و نقل عمومی به تدریج شاهد افزایش رضایت عمومی باشیم. تلاش مدیریت شهری بر این است که سیاست رایگان شدن حمل و نقل عمومی تداوم داشته باشد.
وی افزود: سه هزار نفر در روز به ظرفیت جابجایی مسافر در این خط اضافه خواهد شد.