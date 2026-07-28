معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت: روز چهارشنبه ( هفتم مرداد) در استان تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت: با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان و موافقت استاندار کرمانشاه، ادارات و دستگاههای اجرایی دولتی، بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی (روز چهارشنبه ۷ مرداد) تعطیل خواهد بود.
جلیل بالایی با بیان اینکه این تصمیم با هدف مدیریت ناترازی انرژی با توجه به گرمای شدید هوا صورت خواهد گرفت گفت: خدمات تعطیلناپذیر نظیر انتظامی، امدادی، درمانی شامل این تصمیم نمیشوند.
وی افزود: ادارات دولتی موظفاند پس از ساعت اداری امروز تا آغاز روز کاری بعدی تمامی سیستمهای سرمایشی و روشنایی (بهجز موارد اضطراری) را خاموش کنند.