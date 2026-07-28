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مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با تأکید بر آمادگی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، بر رعایت اخلاق حرفهای در برخورد با اولیا، استمرار اجرای طرح «ایران همدل»، مشارکت مدارس غیردولتی در فرآیندهای آموزشی و نظارت مستمر بر عملکرد این مدارس تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یوسف بهارلو در چهارمین جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی شهرستانهای استان تهران با اشاره به اهمیت اجرای مطلوب پروژه مهر، اظهار کرد: مدارس و مراکز غیردولتی باید پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، تمامی تمهیدات و آمادگیهای لازم را برای ارائه خدمات آموزشی و تربیتی فراهم کنند و در تمامی مراحل ارائه خدمات، تکریم اولیا و مراجعهکنندگان را با رعایت اخلاق، احترام و پاسخگویی مناسب در اولویت قرار دهند.
وی با اشاره به فرآیند ثبتنام دانشآموزان افزود: دانشآموزان پایه اول لازم است پیشثبتنام خود را از طریق سامانه «مای مدیو» انجام دهند. همچنین دبیران مدارس غیردولتی نیز با هدف ارتقای کیفیت فرآیندهای آموزشی، در تصحیح اوراق امتحانات نهایی مشارکت فعال داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد مدارس غیردولتی، تصریح کرد: نصب پوستر شهریه در محل قابل رؤیت برای عموم ضروری است و اولیا نیز میتوانند در صورت وجود هرگونه شکایت یا گزارش، موضوع را از طریق سامانه مشارکتها ثبت و پیگیری کنند.
بهارلو در پایان با قدردانی از مؤسسان مدارس غیردولتی به دلیل اجرای طرح «ایران همدل» در سال جاری، بر استمرار این طرح در سال تحصیلی پیشرو تأکید کرد و گفت: فراهم کردن زمینه تحصیل رایگان دانشآموزان کمبضاعت در مدارس غیردولتی، اقدامی ارزشمند در مسیر تحقق عدالت آموزشی است و انتظار میرود این رویکرد با قوت ادامه یابد.
چهارمین جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی شهرستانهای استان تهران، با حضور علی خزائی نماینده مجلس شورای اسلامی، یوسف بهارلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و سایر اعضای شورا در سالن شهید سلیمانی اداره کل برگزار شد.