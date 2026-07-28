تفاهم نامه راه اندازی مرکز مهارت‌های پیشرفته استان در راستای ایجاد مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، برای اجرای طرح کارآموزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در محمدیه به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، یکی دیگر از اهداف این مرکز که با همکاری سه جانبه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، اداره کل فنی و حرفه‌ای و یک واحد صنایع غذایی راه اندازی شده، جذب و استخدام نیروی کار در واحد‌های صنعتی استان است.

طبق این تفاهمنامه، فارغ‌التحصیلان بعد از معرفی از سوی دانشگاه، در دوره‌های مهارت آموزی شرکت کرده و پس از اتمام دوره، در بخش‌های مختلف واحد‌های صنعتی ذیل تفاهم، به کار گرفته می‌شوند.

در حال حاضر ۴۵ نفر توسط دانشگاه‌ها در این دوره معرفی شده‌اند و دوره آموزشی آنها به تدریج در حال آغاز است.