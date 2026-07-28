مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی از کاهش آمار فوتی‌ها و مصدومان ناشی از حوادث کار در سه‌ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: طی این مدت ۱۷ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند و ۳۰۰ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مهرداد ستاره اظهار کرد:در سه‌ ماهه نخست امسال ۱۷ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در آذربایجان شرقی جان باختند که تمامی آنان مرد بودند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی درباره علت فوت این افراد افزود: ۶ نفر بر اثر سقوط از ارتفاع، ۶ نفر بر اثر برخورد با جسم سخت، ۲ نفر بر اثر برق‌گرفتگی و ۳ نفر نیز به دلیل سوختگی جان خود را از دست دادند.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی با اشاره به آمار مصدومان حوادث کار گفت: در همین بازه زمانی ۳۰۰ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۲۹۱ نفر مرد و ۹ نفر زن بودند. این آمار نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافت.

ستاره با اشاره به آمار خردادماه امسال گفت: در این ماه ۵ نفر بر اثر حوادث کاری جان خود را از دست دادند در حالی که این رقم در خرداد سال گذشته ۱۲ نفر بود و از کاهش ۷ نفری حکایت دارد.

وی ادامه داد: در خرداد ماه امسال همچنین ۱۰۶ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که ۱۰۴ نفر مرد و ۲ نفر زن بودند. آمار مصدومان این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشت.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد:سال گذشته در مجموع ۹۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند که همگی مرد بودند. همچنین یک‌هزار و ۲۹۴ مصدوم حوادث کار به پزشکی قانونی ارجاع شدند که ۶۵ نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند.