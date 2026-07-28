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موکب بیبیزینب روستای امزاجرد در همدان، دوازدهمین سال پیاپی است که میزبان زائران پیادهروی اربعین حسینی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،در این موکب، افزون بر فضای خدمترسانی، درب خانههای اهالی نیز به روی عاشقان حسینی گشوده شده و بیش از ۲۰۰ خادم افتخاری بهصورت شبانهروزی، پذیرایی و اسکان زائران را بر عهده دارند.
خادمان موکب بیبیزینب روستای امزاجرد با وجود آنکه امسال توفیق زیارت اربعین نصیبشان نشده، اما خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را سعادتی بزرگ میدانند و با روحیهای عاشقانه، رسیدگی به مهمانان این مسیر نورانی را ادامه میدهند.