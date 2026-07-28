براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم فصلی تولیدکنندگان بخش معدن در بهار ۱۴۰۵ به ۱۸.۲ درصد کاهش یافت، اما تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش با افزایش ۱۲.۶ واحد درصدی به ۷۷.۴ درصد و تورم سالانه به ۵۸.۷ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز آمار ایران، در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۸.۲ درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۰.۲ درصد)، ۲.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

در فصل بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۴۷۷.۵ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۸.۲ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷۷.۴ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۵۸.۷ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۸.۲ درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۰.۲ درصد)، ۲.۰ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل، ۱۸.۲ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ۲۲.۹ درصد مربوط به گروه­ " سایر معادن" و کم‌ترین تورم فصلی با ۹.۵ درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" می‌باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷۷.۴ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۴.۸ درصد) ۱۲.۶ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷۷.۴ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۸۲.۶ درصد مربوط به گروه "کانه‌های فلزی" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۳۸.۹ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" می‌باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل جاری، نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۵۸.۷ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۷.۵ درصد)، ۱۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۵۸.۷ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ۷۲.۶ درصد مربوط به گروه

"زغال سنگ" و کم‌ترین تورم سالانه با ۳۵.۶ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" می‌باشد.