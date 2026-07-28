

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۱۳ تیم حضور یافتند که در ۲ گروه ۶ و ۷ تیمی رقابت کردند و از هر گروه ۴ تیم راهی دور یک چهارم نهایی شدند و تیم‌های پنجم و ششم برای راه‌های پائین‌تر مسابقه دادند.۴ تیم برتر (بحرین - کره جنوبی - امارات - عربستان) مسابقات جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان پسر جهان ۲۰۲۷ را کسب کردند. نتایج ادامه رقابت‌ها به این شرح است:

* برای رده‌های ۵ و ۶:

تایوان ۲۹ - ۳۰ کویت

* رده بندی:

بحرین ۲۷ - ۳۷ عربستان

* فینال:

امارات ۲۴ - ۲۵ کره جنوبی

- در این دوره تیم ایران در دور گروهی و در گروه دو، ۲۹ - ۲۷ تیم کویت، ۲۶ - ۲۵ تیم قطر و ۶۳ - ۱۴ تیم هند را برد، با تیم امارات ۲۵ - ۲۵ مساوی کرد و ۲۸ - ۲۹ مغلوب تیم کره جنوبی و ۲۷ - ۲۸ مغلوب تیم ژاپن شد. تیم ایران در دور یک چهارم نهایی ۲۴ - ۳۱ از تیم بحرین شکست خورد و در مسابقه برای رده‌های ۵ تا ۸ با نتیجه ۳۰ - ۳۵ از تیم تایوان شکست را پذیرفت. تیم ایران در دیدار برای رده‌های ۷ و ۸ با نتیجه ۳۸ - ۳۱ تیم چین را شکست داد.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم‌های ژاپن، کره جنوبی و بحرین اول تا سوم شدند.

در تاریخ هندبال جوانان آسیا که از سال ۱۹۸۸ سابقه برگزاری دارد، تیم‌های کویت با ۵ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۳ سومی و قطر با ۵ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و سومی اول و دوم هستند. تیم کره جنوبی با ۴ قهرمانی ۷ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده سوم جای گرفته است. تیم ژاپن ۲ بار و تیم‌های بحرین، چین و امارات یک بار قهرمان شده‌اند. تیم ایران یک بار نایب قهرمان و دو بار سوم شده است. این رقابت‌ها هر دو سال یک بار برگزار می‌شود و مسابقات در سال ۲۰۲۰ به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد.



تیم ایران به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۸ در رده نهم، ۱۹۹۰ پنجم، ۱۹۹۶ هشتم، ۲۰۰۰ و ۲۰۲۴ پنجم، ۲۰۰۴ سوم، ۲۰۰۶ ششم، ۲۰۰۸ دوم، ۲۰۱۰ سوم، ۲۰۱۲ و ۲۰۲۲ ششم، ۲۰۱۴ چهارم، در سال ۲۰۱۶ هفتم و در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ پنجم شد و در سال ۲۰۲۶ در رده هفتم قرار گرفت.