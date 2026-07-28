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جمعیت هلالاحمر اصفهان با استقرار در درمانگاه نَبا نجف اشرف، تاکنون بیش از ۵۷ هزار و ۹۰۰ خدمت درمانی و دارویی به زائران اربعین حسینی ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان گفت: جمعیت هلالاحمر اصفهان در راستای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی، با استقرار ۸۰ نفر از نیروهای تخصصی و پشتیبانی در درمانگاه نَبا شهر نجف اشرف، به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به زائران است.
محسن مومنی افزود: بر اساس آمار اعلامشده، این تیم درمانی متشکل از ۱۲ پزشک متخصص، ۱۱ پزشک عمومی، ۱۶ نفر پرستار و فوریتهای پزشکی، ۶ تکنسین دارویی و ۲۰ نفر عوامل اجرایی ، ۲ نفر در مرکز EOC قرارگاه مرکزی نجف اشرف و ۳ مترجم است.
به گفته وی از ۲۸ تیرماه تا ساعت ۲۴ روز چهارم مردادماه، مجموعاً ۵۷ هزار و ۹۸۴ خدمت به زائران ارائه شده که شامل ۲۵هزار و ۴۵۲ ویزیت عمومی و تخصصی، ۹ هزار و ۸۶۷ خدمت پرستاری، ۲۲ هزار و ۵۶۶ خدمت دارویی و داروهای(OTC) ، ۲۸ مورد اعزام به مراکز درمانی و ۷۱ مورد خدمات آزمایشگاهی بوده است.
مومنی ادامه داد: ۵ دستگاه خودروی آمبولانس به همراه ۱۰ نجاتگر نیز جهت اعزام موارد اورژانسی به مراکز درمانی در شهر نجف در این مأموریت به کارگیری شدهاند و
علاوه بر درمانگاه نجف، ۱۴ نفر نیز در قرارگاه کربلای معلی و ۵ نجاتگر به همراه یک خودروی ارتباطات رادیویی در مرز چذابه مستقر هستند.
نیروهای درمانی و امدادی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان تا پایان عملیات اربعین به صورت ۲۴ ساعته در درمانگاه نَبا نجف اشرف و سایر محلهای استقرار، آماده خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.