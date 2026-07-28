به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نگهدار اولاد حسین گفت: با اجرای این طرح‌ها، ظرفیت تولید انرژی پاک و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش می‌یابد.

او در حاشیه بازدید از نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان جویم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در این شهرستان افزود: واگذاری اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در حال پیگیری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم بیان کرد: تاکنون فرآیند واگذاری حدود ۶۲ هکتار زمین ملی و دولتی برای اجرای هفت نیروگاه خورشیدی در شهرستان جویم دنبال شده است.

اولادحسین افزود: علاوه بر این طرح‌ها، چهار پروژه دیگر نیز با نیاز به ۱۸ هکتار زمین در دست اقدام است که با اجرای آنها، تعداد نیروگاه‌های خورشیدی در دست پیگیری شهرستان به ۱۱ نیروگاه خواهد رسید.

کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی با توسعه انرژی پاک

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: این اراضی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی پاک اختصاص یافته است.

اولادحسین ادامه داد: این طرح‌ها با ظرفیت حدود ۴۶ مگاوات، علاوه بر کمک به تولید انرژی پاک، می‌توانند در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال نقش مؤثری داشته باشند.

او اضافه کرد: اجرای این طرح ها با رعایت ضوابط قانونی و با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه پایدار و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در شهرستان در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم بیان کرد : توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و واگذاری اراضی برای اجرای طرح‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از رویکردهای توسعه انرژی پاک و حمایت از سرمایه‌گذاری دنبال شده است.

اولادحسین در پایان گفت : شهرستان جویم با توجه به اینکه در جنوب استان فارس و در مناطق خشک این استان قرار دارد، ظرفیت بسیار خوبی برای تولید این نوع انرژی دارد.