نصب ۲۶ شیر فشارشکن در شبکه توزیع آب اراک
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی از نصب و بهرهبرداری ۲۶ فقره شیر فشارشکن در شبکه توزیع آب شهر اراک با هدف مدیریت فشار، کاهش هدررفت آب و افزایش پایداری تأمین آب شرب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سعید سرآبادانی گفت: مدیریت فشار شبکه یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش هدررفت آب، پیشگیری از شکستگی خطوط و افزایش عمر تأسیسات آبرسانی است و بر همین اساس، نصب تجهیزات کنترل فشار در نقاط مختلف شبکه در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی قرار گرفته است.
وی افزود: تاکنون ۲۶ فقره شیر فشارشکن در نقاط مختلف شبکه توزیع آب شهر اراک نصب و وارد مدار بهرهبرداری شده است تا فشار آب متناسب با شرایط هر منطقه تنظیم و از نوسانات غیرضروری در شبکه جلوگیری شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تصریح کرد: اجرای این طرح موجب کاهش تنشهای هیدرولیکی، کاهش احتمال بروز شکستگی و حوادث در شبکه، توزیع متعادلتر آب و افزایش پایداری خدمات آبرسانی خواهد شد.
سرآبادانی افزود: این اقدامات بهویژه در دورههای اوج مصرف، نقش مؤثری در بهبود عملکرد شبکه و مدیریت بهینه منابع آب خواهد داشت.
وی تأکید کرد: استفاده از تجهیزات نوین مدیریت فشار، در کنار توسعه منابع تأمین و هوشمندسازی شبکه، از مهمترین برنامههای شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی برای افزایش بهرهوری و حفظ پایداری شبکه توزیع آب است.