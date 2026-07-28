رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به آغاز اجرای طرح «تسهیم از مبدأ» اظهار کرد: این موضوع از سال‌ها پیش به عنوان یک درخواست عمومی و فراگیر از سوی صنوف مختلف سینمایی مطرح بود و چند دهه پیگیری شد تا سرانجام در دولت چهاردهم به نتیجه رسید.



وی افزود: با همراهی و همدلی تمامی صنوف سینمایی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط همکاران در مؤسسه سینماشهر، این طرح به سرانجام رسید و امروز وارد مرحله اجرا شده است.



رئیس سازمان سینمایی با ابراز امیدواری نسبت به آثار مثبت این طرح گفت: اجرای «تسهیم از مبدأ» می‌تواند به افزایش شفافیت در گردش مالی سینما و همچنین تسهیل و تسریع روند جذب سرمایه برای سینمای ایران کمک کند.



فریدزاده با تأکید بر اینکه اجرای این طرح خالی از چالش نخواهد بود، تصریح کرد: بدون تردید این طرح با مسائل و چالش‌هایی همراه است، اما آغاز فصل جدیدی برای سینمای ایران به شمار می‌رود و با همراهی، تعامل و گفت‌وگوی مستمر میان همه ذی‌نفعان، نتایج ارزشمندی به همراه خواهد داشت.



وی خاطرنشان کرد: «تسهیم از مبدأ» گامی مؤثر در مسیر بین‌المللی‌تر شدن سینمای ایران است و با ایجاد شفافیت در نظام گردش مالی، زمینه هم‌ترازی سینمای کشور با رویه‌های رایج در سایر کشورهای جهان را فراهم می‌کند.