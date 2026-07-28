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موکب شهدای کهگیلویه در حد فاصل پل خیرآباد - پلیس راه بهبهان به زائران ابا عبدالله الحسین (ع) خدمات رسانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه گفت: این موکب برای دهمین سال متوالی است که در این مسیر دایر میشود.
اقبالی افزود: این موکب با بیش از ۳۰ خدمه و به مدت ۱۲ روز به زائران خدمات رسانی میکند.
وی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار خدمت به زائران در این موکب ارائه گردید و پیش بینی میشود امسال نیز به بیش از ۴۰۰ هزار نفر اسکان و خدمات داده شود.