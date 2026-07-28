به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه گفت: این موکب برای دهمین سال متوالی است که در این مسیر دایر می‌شود.

اقبالی افزود: این موکب با بیش از ۳۰ خدمه و به مدت ۱۲ روز به زائران خدمات رسانی می‌کند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار خدمت به زائران در این موکب ارائه گردید و پیش بینی می‌شود امسال نیز به بیش از ۴۰۰ هزار نفر اسکان و خدمات داده شود.