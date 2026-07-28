۱۲ دستگاه خودروی سبک و سنگین اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد به همراه بیش از ۲۰ نفر از نیرو‌های فنی و پشتیبانی به مرز‌های مهران و چذابه اعزام شدند.

اعزام گروه‌های عملیاتی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد به مرز‌های مهران و چذابه

اعزام گروه‌های عملیاتی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد به مرز‌های مهران و چذابه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیین بدرقه گروه‌های عملیاتی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد برای پشتیبانی از راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، در قالب پویش مردمی «چشم‌به‌راهیم» و با حضور سیدمهدی طلائی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مأموریت جهادی، ۱۲ دستگاه خودروی سبک و سنگین به همراه بیش از ۲۰ نفر از نیرو‌های فنی و پشتیبانی به مرز‌های مهران و چذابه اعزام شدند تا با آماده‌سازی، ایمن‌سازی مسیر‌ها و پشتیبانی از زیرساخت‌های تردد، در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مشارکت کنند. همچنین بیش از ۱۰۰ نفر از نیرو‌های راهداری و پشتیبانی در استان یزد در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، در پشتیبانی از مأموریت‌ها و خدمت‌رسانی به زائران مشارکت کنند.

سیدمهدی طلائی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، در این مراسم با تأکید بر اینکه عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بزرگ‌ترین سرمایه خدمت به مردم است، اظهار کرد: حضور پرشور مجموعه راهداری استان یزد در پشتیبانی از مراسم اربعین، تجلی روح همدلی، ایثار و خدمت بی‌منت در مسیر زائران حسینی است.

وی افزود: گروه‌های اعزامی در قالب پویش «چشم‌به‌راهیم»، نماد آمادگی، تعهد و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی و مردم استان یزد برای خدمت به زائران اربعین هستند و این حضور عاشقانه، جلوه‌ای از عشق مردم دارالعباده یزد به حضرت امام حسین (ع) را به نمایش می‌گذارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در پایان از تلاش‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، پلیس راه استان و اداره‌کل مدیریت بحران استان یزد قدردانی کرد و با اشاره به اینکه مسئولیت حوزه زیرساخت ستاد اربعین استان یزد بر عهده اداره‌کل مدیریت بحران استان یزد است، بر استمرار هماهنگی و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حسینی تأکید کرد.