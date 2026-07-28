\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u0627\u062a \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u062e\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062d\u0627\u0644\u0627 \u067e\u0646\u062c \u0645\u0627\u0647 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0630\u0631\u062f\u060c \u0628\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0628\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u062d\u062f\u062a \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\u00a0\n\u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u062d\u0632\u0628\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062e\u0637 \u0645\u0642\u062f\u0645 \u062c\u0628\u0647\u0647 \u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0631\u0627\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u060c \u0631\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f \u062f\u0627\u0626\u0645\u06cc \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0\n\n\n\n