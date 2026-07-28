تمرکز خدمات صدور گذرنامه زائران اربعین در خرمآباد
فرمانده انتظامی لرستان از متمرکز شدن تمامی امور صدور و تمدید گذرنامه زائران اربعین در مرکز استان جهت تسریع در ارائه خدمات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرمانده انتظامی لرستان در حاشیه بازدید از پلیس مهاجرت و گذرنامه انتظامی استان با اشاره به استقرار تجهیزات جدید در پلیس مهاجرت و گذرنامه استان اظهار داشت: با هدف کاهش زمان انتظار و تسهیل در دریافت مدارک، همه فرآیندهای صدور گذرنامه در خرمآباد متمرکز شده است.
سردار محمد رضا هاشمی فر از زائران درخواست کرد برای تسریع در روند بررسی، درخواستهای خود را پیش از مراجعه حضوری در نرم افزار «پلیس من» ثبت کنند تا همکاران پلیس در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات قانونی را انجام دهند.