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عملیات اجرایی هنرستان ۱۶ کلاسه دخترانه با همراهی مجمع خیرین مدرسهساز و نوسازی مدارس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل عملیات احداث هنرستان دخترانه ۱۶ کلاسه در شهرستان اردبیل با مشارکت بانک اقتصاد نوین و همراهی مجمع خیرین مدرسهساز و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آغاز شد.
فرماندار اردبیل در این آیین با قدردانی از همراهی و مشارکت خیرین مدرسهساز، بانک اقتصاد نوین و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس برای ساخت این هنرستان گفت: بهرهبرداری از این هنرستان ۱۶ کلاسه دخترانه گامی مهم در مسیر ارتقای فضاهای آموزشی، توسعه آموزشهای مهارتی و پاسخ به نیازهای آموزشی دانشآموزان در شهرستان خواهد بود.
فرزاد قلندری افزود: توسعه فضاهای آموزشی از مهمترین زیرساختهای پیشرفت و عدالت آموزشی در شهرستان و تحقق این مهم نیازمند همافزایی همه دستگاهها و بهویژه خیرین، بانکها و بخش خصوصی است و امیدوارم با تداوم این مشارکت روند توسعه و تکمیل طرحهای آموزشی در شهرستان اردبیل با سرعت بیشتری ادامه یابد.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت نهادهای اقتصادی و اجتماعی در نهضت مدرسهسازی، بیان کرد: حضور بانکها، خیرین و سرمایهگذاران بخش خصوصی در کنار دولت، نقش موثری در شتاب توسعه زیرساختهای آموزشی و فراهمسازی محیطی مناسب برای تحصیل آیندهسازان این مرز و بوم دارد.
فرماندار اردبیل با اشاره به اقدامهای انجام شده در نهضت مدرسهسازی در شهرستان اردبیل، اظهار کرد: در این راستا زمین مورد نیاز ساخت بیش از یکهزار و ۴۰۰ کلاس درس تامین شده و بخشی از طرحهای مورد نظر تا کنون آغاز شده و تعدادی در حال تکمیل است.