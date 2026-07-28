به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل عملیات احداث هنرستان دخترانه ۱۶ کلاسه در شهرستان اردبیل با مشارکت بانک اقتصاد نوین و همراهی مجمع خیرین مدرسه‌ساز و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آغاز شد.

فرماندار اردبیل در این آیین با قدردانی از همراهی و مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، بانک اقتصاد نوین و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس برای ساخت این هنرستان گفت: بهره‌برداری از این هنرستان ۱۶ کلاسه دخترانه گامی مهم در مسیر ارتقای فضاهای آموزشی، توسعه آموزش‌های مهارتی و پاسخ به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان در شهرستان خواهد بود.

فرزاد قلندری افزود: توسعه فضاهای آموزشی از مهمترین زیرساخت‌های پیشرفت و عدالت آموزشی در شهرستان و تحقق این مهم نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و به‌ویژه خیرین، بانک‌ها و بخش خصوصی است و امیدوارم با تداوم این مشارکت روند توسعه و تکمیل طرح‌های آموزشی در شهرستان اردبیل با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی با تاکید بر ضرورت مشارکت نهادهای اقتصادی و اجتماعی در نهضت مدرسه‌سازی، بیان کرد: حضور بانک‌ها، خیرین و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در کنار دولت، نقش موثری در شتاب‌ توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌سازی محیطی مناسب برای تحصیل آینده‌سازان این مرز و بوم دارد.

فرماندار اردبیل با اشاره به اقدام‌های انجام‌ شده در نهضت مدرسه‌سازی در شهرستان اردبیل، اظهار کرد: در این راستا زمین مورد نیاز ساخت بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ کلاس درس تامین شده و بخشی از طرح‌های مورد نظر تا کنون آغاز شده و تعدادی در حال تکمیل است.