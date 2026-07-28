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رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: حجم دادوستدها در بورس کالا قبل از جنگ حدود ۱۰۴ هزار تن بود که در ایام جنگ به ۵ هزار تن کاهش یافت، اما اکنون به حدود ۸۵ هزار تن در هفته رسیده است.
سعید ترکمان در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما افزود: در ابتدای جنگ رمضان قیمت پلیمرها در بورس کالا بطور میانگین از ۲۶۰ هزار تومان هم بالاتر رفت، اما با افزایش عرضه در ماههای اخیر قیمتها متعادل شد و تا ۱۴۹ هزار تومان کاهش یافت، البته قیمتها نسبت به قبل از جنگ همچنان بالاست.
وی گفت: بعضی مواد اولیه همچنان رقابتهای بالای ۶۰ درصد را در بورس کالا دارند، در برخی گریدها نظیر پلی پروپیلن، پت و پی وی سی تقاضا بالاست.
رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: با اینکه برخی از شرکتهای پتروشیمی در جنگ آسیب دیدند، اما با حداکثر توان تولید کردند و واردات هم کمک کرد تا کمبود جدی مواد اولیه برای صنایع پایین دست ایجاد نشود، البته برخی از شرکتهای پتروشیمی فروشهایی داشتند که هنوز نتوانستهاند تحویل دهند.
ترکمان افزود: هزینه حمل برای واردات مواد اولیه بالاست و با توجه به افزایش قیمت نفت، قیمتهای جهانی مواد اولیه صنایع پتروشیمی هم افزایش یافته است، برای همین تامین مواد از طریق واردات چندان به صرفه نیست، اما برای کارخانجات پایین دستی ثبات تولید ایجاد میکند.