پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از وقوع و مهار آتشسوزی سه منزل مسکونی در بلوار سیبویه این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،هادی عیدیپور گفت: این حادثه با اقدام بهموقع نیروهای عملیاتی بدون هیچگونه تلفات جانی مهار شد.
او ادامه داد: شامگاه دوشنبه پنجم مردادماه گزارشی مبنی بر وقوع آتشسوزی در یک منزل مسکونی واقع در بلوار سیبویه واقع در دروازه کازرون به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی شیراز اعلام شد که بلافاصله پنج ایستگاه عملیاتی به همراه تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه اعزام شدند.
عیدیپور افزود: بررسیهای اولیه نشان داد آتش از یک منزل متروکه که به عنوان انبار مورد استفاده قرار میگرفت، آغاز شده و سپس به دو منزل مجاور سرایت کرده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ادامه داد: آتشنشانان همزمان با عملیات اطفای حریق، هفت نفر از ساکنان منازل را بهسرعت تخلیه کرده و به محل امن منتقل کردند.
او بیان کرد: پس از مهار کامل آتش، عملیات تهویه و لکهگیری محل از سوی نیروهای عملیاتی انجام شد.
عیدیپور در پایان گفت: این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است و علت دقیق وقوع آتشسوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.