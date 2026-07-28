مدیر امور آبفای شهرستان رشت از اجرای گسترده عملیات نگهداری، تعمیر و بهسازی شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در سطح شهر رشت در خرداد ماه امسال خبر داد.

اجرای عملیات نگهداری و بهسازی شبكه فاضلاب در رشت اجرای عملیات نگهداری و بهسازی شبكه فاضلاب در رشت اجرای عملیات نگهداری و بهسازی شبكه فاضلاب در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر امور آبفای شهرستان رشت گفت: در راستای صیانت از محیط‌زیست، حفظ بهداشت عمومی، ارتقاء پایداری شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و ارائه خدمات مستمر و مطلوب به شهروندان، گروه‌های عملیاتی مناطق چهارگانه بهره‌برداری فاضلاب شهر رشت، مجموعه‌ای از اقدامات فنی و عملیاتی را در نقاط مختلف شهر به انجام رساندند.

حامد آذر با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، گفت: در این مدت، ۳۸۱ مورد رفع گرفتگی و انسداد شبکه فاضلاب، ۱۱ هزار و ۵۷۱ متر لایروبی و پاکسازی خطوط جمع‌آوری فاضلاب، شناسایی و مرئی‌سازی ۹۱ دریچه آدم‌رو، ۲۴۴ مورد همسطح‌سازی، مرمت دیواره و دورقاب چاهک‌ها و همچنین اجرای ۴۹ جاهک سنتی انجام شده است.

وی افزود: در بخش بهسازی شبکه نیز ۱۸۸ متر اصلاح شبکه فاضلاب با اعتباری افزون بر ۴ میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریال در محدوده‌های حمیدیان، استقامت یک، بلوار خرمشهر، بلوار لاکان، کوی بیانی، خیابان شهید نظری و بلوار شهدای گمنام اجرا شد که با بهره‌برداری از این طرح‌ها، خدمات جمع‌آوری و انتقال فاضلاب برای بیش از ۱۳۰ خانوار بهبود یافت.