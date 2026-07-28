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پژوهشگران دانشگاه تهران توانستند از یک چهارچوب بهینهسازی چندهدفه برای مدیریت مصرف انرژی در منازل مسکونی استفاده شده است که میتواند هزینههای برق را تا بیش از ۵۰ درصد کاهش داده و همزمان با حفظ آسایش ساکنان، اثرات زیستمحیطی را نیز به حداقل برساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر محمدحسین جهانگیر، عضو هیأتعلمی دانشکدگان علوم و فناوریهای میانرشتهای و محبوبه روستایی فیروزآباد، در این مطالعه با بهرهگیری از الگوریتم پیشرفته NSGA-II، راهکاری هوشمند برای مدیریت مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی ارائه کردهاند.
نوآوری اصلی این پژوهش در ایجاد یک تعادل دقیق میان اهداف متضاد است؛ یعنی کاهش هزینههای برق و مصرف انرژی، در حالی که همزمان باید سطح آسایش حرارتی کاربران و میزان آلایندگی کربن نیز بهنوعی کاهش یابد. در این پژوهش از شش تابع هدف برای بهینهسازی توأمان استفاده شده است و دادههای ورودی با استفاده از حسگرهای برخط از یک نمونه ساختمان مسکونی در حال بهرهبرداری برداشت میشوند.
نتایج این تحقیق نشاندهنده بهبودهای چشمگیر نسبت به حالت عادی مصرف است. بر اساس یافتههای این پژوهش، استفاده از این مدل میتواند منجر به کاهش ۵۲.۷ درصدی هزینههای برق، کاهش ۵۱.۸ درصدی در اوج مصرف و کاهش ۴۹.۱ درصدی در مجموع مصرف انرژی شود. علاوه بر صرفهجویی در هزینههای انرژی، این چهارچوب با مدیریت دقیق دمای محیط، میزان انتشار گاز CO۲ را به طور قابل توجهی کاهش داده و در عین حال، سطح راحتی حرارتی ساکنان را در محدوده استاندارد و مطلوب حفظ کرده است.
این روش نوین، ابزاری قدرتمند برای مدیریت هوشمند انرژی در ساختمانها فراهم میکند و میتواند به عنوان یک راهنمای تصمیمگیری برای صاحبان منازل مسکونی، برنامهریزان حوزه انرژی و اپراتورهای شبکه برق جهت افزایش بهرهوری و حفاظت از محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.