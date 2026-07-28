



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کل دادگستری فارس در نشست هم‌اندیشی با مدیران و مسئولان آموزش و پرورش استان، توسعه طرح «قاضی در مدرسه»، آموزش حقوق شهروندی و تقویت اقدامات پیشگیرانه را ضروری دانست.



حجت الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب با اشاره به نقش بنیادین آموزش و پرورش در شکل‌دهی شخصیت نسل آینده افزود: آموزش و پرورش، صرفاً یک مجموعه اداری یا آموزشی نیست، بلکه بستر اصلی پرورش انسان‌های مسئول، متدین، دانشمند و وارسته برای آینده جامعه است و خانواده‌ها نیز با اعتماد کامل، فرزندان خود را به این مجموعه می‌سپارند تا سرمایه انسانی کشور در این نهاد بالنده شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس با تاکید بر اهمیت اجرای طرح «قاضی در مدرسه» و تجربه بیش از یک دهه اجرای این برنامه اظهار کرد: این طرح از ظرفیت بالایی برای آگاهی‌بخشی، ترویج فرهنگ قانون‌مداری و ارتقای شناخت دانش‌آموزان نسبت به حقوق و تکالیف اجتماعی برخوردار است و اجرای هدفمند آن می‌تواند در تحکیم بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی مدارس، نقش موثری ایفا کند.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب ادامه داد: آموزش و پرورش و آگاهی بخشی امور حقوقی دو مسیر مکمل هستند و در کنار یکدیگر، زمینه‌ساز تربیت نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر خواهند بود؛ بنابراین آموزش حقوق دانش‌آموزان و حقوق شهروندی در مدارس، از جمله محور‌های مهمی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مشترک مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین بر ضرورت افزایش تاب‌آوری دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزانی که با شرایط دشوار مواجه هستند، تاکید کرد و گفت: تقویت ظرفیت روانی، اجتماعی و تربیتی دانش‌آموزان، یکی از الزامات مهم در مسیر پیشگیری از آسیب‌ها و ارتقای سلامت اجتماعی مدارس است.

وی با اشاره به اجرای طرح «نماد» افزود: این طرح، اطلاعات گسترده و ارزشمندی درباره مسائل و نیاز‌های دانش‌آموزان در اختیار مجموعه‌های مسئول قرار داده است و بهره‌گیری از این داده‌ها می‌تواند به تصمیم‌سازی دقیق‌تر، طراحی مداخله‌های موثرتر و ارتقای کیفیت خدمات پرورشی، تربیتی و حمایتی منجر شود.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه آمادگی مجموعه قضایی استان برای تعامل با آموزش و پرورش مشهود و عملیاتی است، تصریح کرد: اهتمام ویژه‌ای برای تشکیل و تقویت کارگروه‌های تخصصی مرتبط با آموزش و پرورش و پیگیری اقدامات پیشگیرانه در این حوزه وجود دارد و این مسیر با همکاری نزدیک دو دستگاه، با قوت دنبال خواهد شد.

وی همچنین نگاه کارشناسی و اصلاح‌گرانه به مسائل آموزش و پرورش را حائز اهمیت دانست و گفت: نقد سازنده، زمینه‌ساز نوآوری، ابتکار و ارتقای ساختارهاست و هر اقدامی که با هدف تقویت کارآمدی نظام آموزشی انجام شود، می‌تواند در خدمت منافع عمومی و پیشرفت جامعه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به موضوع تثبیت و ساماندهی املاک آموزش و پرورش نیز گفت: با توجه به الزامات قانونی در زمینه تایید، تثبیت و دریافت اسناد تک‌برگ برای املاک و اجرای قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شایسته است آموزش و پرورش نسبت به انجام اقدامات لازم در این حوزه اهتمام ویژه داشته باشد تا ظرفیت‌های موجود با پشتوانه حقوقی مستحکم‌تری در خدمت توسعه فضای آموزشی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین بر ترویج آموزش‌های مهارتی در مدارس تاکید کرد و گفت: گسترش حرفه‌آموزی در مدارس، یکی از نیاز‌های مهم امروز است و می‌تواند در کنار آموزش‌های نظری، زمینه شکوفایی استعدادها، آمادگی بیشتر برای ورود به جامعه و تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان را فراهم سازد.