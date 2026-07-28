اعضای هیئت واگذاری در تازه‌ترین نشست خود ضمن تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری چند دارایی و بنگاه دولتی، با اصلاح قیمت پایه مزایده بخشی از سهام شرکت نفت ستاره خلیج فارس نیز موافقت کردند.

هیئت واگذاری درباره استقلال، فولاد میبد و فولاد مکران تصمیم‌گیری کرد

هیئت واگذاری درباره استقلال، فولاد میبد و فولاد مکران تصمیم‌گیری کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در چهارصد و پنجاه و سومین جلسه هیئت واگذاری به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی قیمت پایه و شرایط واگذاری "جایگاه شرکتی شهر کرج (البرز) " متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از طریق مزایده عمومی، تصویب شد.

در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری ۴۶/۱۱۷۲ درصد از سهام "شرکت فولاد میبد" متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین قیمت و شرایط واگذاری ۸/۴۳ درصد سهام "شرکت فولاد مکران منطقه آزاد چابهار" متعلق به شرکت­­ مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به تصویب رسید.

اصلاح قیمت پایه مزایده بلوک‏‌های ۶/۳۷۲ درصدی و ۰/۶۴۲ درصدی سهام "شرکت نفت ستاره خلیج فارس" موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ واگذار شده به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت پخش رازی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۳/۱ درصد از سهام باقیمانده دولت در "شرکت‏ فرهنگی ورزشی استقلال" متعلق به وزارت ورزش و جوانان از دیگر موارد دستور کار نشست امروز هیأت واگذاری بود.