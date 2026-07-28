تفاهم‌نامه همکاری میان استانداری سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در درمان بیماران خاص به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، ۱۰۰ میلیارد تومان برای تأمین دارو و پرداخت هزینه‌های درمان بیماران خاص استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافت؛

همچنین در حاشیه این نشست، مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و نیاز‌های حوزه بهداشت و درمان استان تشریح و از نگاه ویژه و حمایت‌های هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در سال‌های گذشته، به‌ویژه در تأمین تجهیزات پزشکی پیشرفته از جمله دستگاه‌های دارای تکنولوژی بالا نظیر شتاب دهنده انرژی بالا در درمان سرطان، دستگاه‌های‌ام آر آی، سی تی اسکن و آنژیوگرافی برای بیمارستان‌های استان، قدردانی شد.

در این دیدار، با توجه به ظرفیت‌های راهبردی استان از جمله منطقه آزاد چابهار و مرز مشترک با پاکستان، بر گسترش همکاری‌ها در زمینه تأمین و واردات دارو و ملزومات پزشکی تأکید شد.

صفوی، رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در درمان بیماران، نیز با اعلام آمادگی برای استمرار حمایت‌ها، بر تداوم همکاری این هیأت در تجهیز مراکز درمانی استان و کمک به ارتقای خدمات سلامت در سیستان و بلوچستان تأکید کرد.