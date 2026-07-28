نشست تبیین ویژگی های رهبر شهید انقلاب با حضور رئیس جامعه المصطفی (ص) کشور و علمای شیعه و اهل سنت گلستان در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام و المسلمین عباسی عضو مجلس خبرگان رهبری و ریاست جامعه المصطفی (ص) کشور در این نشست گفت: آشنایی رهبر شهید بامسائل جهانیاز ویژگی های ایشان بود.

وی شجاعت قاطعیت و عدالت را مهمترین ویژگی قائد امت اسلامی دانست.

ریاست جامعه المصطفی العالمیه کشور گفت: مهمترین تأکید امامان انقلاب حفظ وحدت و همدلی بین تشیع و اهل تسنن بود و همچنین رهبر سوم ما هم همین رویه را دنبال کرده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مجلس خبرگان باتوجه به نقش مهمش در شرایط امروز هم به خوبی عمل می کند، ما ظرفیت های همه مسئولان را مد مدنظر می گیریم، درست ترین راه راه اصلی امام جامعه است و در مذاکره موضع مجلس خبرگان نیز همین است.

امام جمعه اهل سنت آق قلا گفت: رهبر شهید ما قائدامت اسلامی محور وحدت شیعه و سنی بود. آخوند عبد الرزاق رهبر افزود: حضرت آیت‌الله خامنه‌ایدر جهان اسلام رهرو راه امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی وفقیه عادل بود و توصیه همیشگی ایشان تبیین نظرات فقهای اهل تسنن در کنار تبیین نظرات تشیع است که این موجب وحدت و تقویت آن می شود.

