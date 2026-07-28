به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: ساعت ۵:۴۷ صبح امروز وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان اداری واقع در خیابان شیخ بهایی، کوچه نصرتی، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه یک دستگاه نردبان هیدرولیکی و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند و آتش‌نشانان در کمتر از چهار دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند که در یک ساختمان اداری پنج‌طبقه، که به دلیل تعطیلی تنها نگهبان در آن حضور داشت، آتش‌سوزی در طبقه همکف (پارکینگ) رخ داده است.

ملکی ادامه داد: در پارکینگ ساختمان دو دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پژو ۲۰۶ و یک دستگاه خودروی سواری تویوتا قرار داشت که خودروی پژو ۲۰۶ به طور کامل شعله‌ور شده و آتش به بخش‌هایی از خودروی تویوتا نیز سرایت کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: نگهبان ساختمان برای در امان ماندن از دود و آتش به پشت‌بام رفته بود که آتش‌نشانان همزمان با آغاز عملیات اطفای حریق، وی را به سلامت از ساختمان خارج کردند.

وی با بیان اینکه این حادثه هیچ مصدومی نداشت، تصریح کرد: آتش‌نشانان موفق شدند آتش را به طور کامل مهار و از گسترش آن به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری کنند. پس از پایان عملیات و ایمن‌سازی محل، ساختمان تحویل مسئولان مربوطه شد و نیرو‌های عملیاتی به ایستگاه‌های خود بازگشتند.