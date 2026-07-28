به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم ضمن تأکید بر ظرفیت‌های تمدنی و معنوی بارگاه مطهر حضرت بی‌بی حکیمه (س) پیشنهاد داد یکی از روز‌های دهه کرامت در تقویم رسمی کشور به نام «روز بزرگداشت حضرت بی‌بی حکیمه (س)» نام‌گذاری شود.

یداله رحمانی افزود: بقاع متبرکه به عنوان کانون‌های اصلی تولید و تقویت سرمایه اجتماعی، بستری برای تحکیم وحدت، امیدآفرینی و مسئولیت‌پذیری در جامعه هستند.

استاندار با اشاره به جایگاه ممتاز حضرت بی‌بی حکیمه (س) به عنوان فرزند بلافصل امام موسی کاظم (ع)، افزود: این بارگاه نورانی نه تنها ملجأ عاشقان اهل‌بیت (ع) در ایران، بلکه کانون توجه ارادتمندانی از کشور‌های حوزه خلیج فارس است و ظرفیت آن بسیار فراتر از مرز‌های جغرافیایی استان است.

وی با تشریح ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری، اضافه کرد: معرفی استان کهگیلویه و بویراحمد، معرفی یک جغرافیا نیست، بلکه ارائه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی، تمدنی و انسانی است که می‌تواند محور دیپلماسی زیارت و توسعه منطقه باشد.

وی افزود: برگزاری کنگره بین‌المللی حضرت بی‌بی حکیمه (س) فرصتی بزرگ برای بازخوانی شخصیت این بانوی بزرگوار و بهره‌گیری از این سرمایه عظیم در مسیر تقویت هویت دینی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری مذهبی است.

رحمانی تصریح کرد: بهره‌گیری از زبان هنر، رسانه و پژوهش‌های علمی، کلید ماندگاری و اثربخشی این کنگره است و استانداری آمادگی دارد با مشارکت نخبگان و دستگاه‌های اجرایی، این رویداد را در شأن و منزلت خاندان عصمت و طهارت برگزار کند.

استاندار ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران این کنگره از جمله سازمان اوقاف، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) و معاونت فرهنگی اجتماعی معاون‌اول رئیس‌جمهور، بر عزم جدی مدیریت استان برای معرفی ظرفیت‌های معنوی این بارگاه و بهبود وضعیت معیشتی منطقه از طریق توسعه گردشگری زیارت تأکید کرد.