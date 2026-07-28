شبکه رادیویی معارف همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، با تدارک سه ویژه‌برنامه زنده «رستاخیز حسین (ع)»، «قرار، کربلا» و «کوله‌بار»، همراه زائران و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شده و با پوشش میدانی از مسیر نجف تا کربلای معلی، حال و هوای این اجتماع عظیم معنوی را به خانه‌های مخاطبان می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو معارف همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، با تدارک سه ویژه‌برنامه «رستاخیز حسین (ع)»، «قرار، کربلا» و «کوله‌بار»، تلاش می‌کند ضمن انعکاس شور و شعور حسینی، مخاطبان را در جریان ابعاد معرفتی، فرهنگی و معنوی بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان قرار دهد.

ویژه‌برنامه «رستاخیز حسین (ع)» از سه‌شنبه ۶ مرداد تا ۱۳ مردادماه، هر روز ساعت ۶:۳۰ به صورت زنده از آنتن رادیو معارف پخش می‌شود. این برنامه به تهیه‌کنندگی محمدحسن پور، با اجرای رضا حبیبی، گزارشگری رضا ملایی و کارشناسی حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌زاده از استودیوی سدره، در چند قدمی بین‌الحرمین و روبه‌روی حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تقدیم مخاطبان خواهد شد.

همچنین ویژه‌برنامه «قرار، کربلا»، تولید گروه قرآن و اهل‌بیت (ع) رادیو معارف، به تهیه‌کنندگی محمدحسن پور، هر شب ساعت ۲۰:۴۵ به صورت زنده از استودیوی سدره واقع در صحن بین‌الحرمین روی آنتن می‌رود.

این برنامه با حضور هر شب یک مهمان، به روایت حال و هوای زائران، تبیین فرهنگ اربعین و پرداختن به موضوعات معرفتی و اجتماعی این حرکت عظیم می‌پردازد.

از دیگر برنامه‌های ویژه این ایام، «کوله‌بار» است که با هدف تبیین ابعاد معنوی زیارت اربعین و فراهم‌سازی مقدمات یک سفر معنوی، هر روز ساعت ۱۸:۳۰ به صورت زنده پخش می‌شود.

در این برنامه، حجت‌الاسلام حسین‌زاده و حجت‌الاسلام سلیمانی به عنوان کارشناسان، درباره آداب، آثار، اخلاق و معارف زیارت اربعین با مخاطبان گفت‌و‌گو می‌کنند.

«کوله‌بار» تولید گروه فقه و اندیشه رادیو معارف به تهیه‌کنندگی محمدجواد عابدینی و با اجرای رضا هدایت‌فر و رضا حبیبی است.

رادیو معارف با استقرار استودیوی سدره در کربلای معلی و تولید برنامه‌های زنده و میدانی، تلاش دارد جلوه‌هایی از شور و معرفت اربعین حسینی را برای مخاطبان سراسر کشور منعکس کرده و آنان را در این مسیر نورانی همراهی کند.