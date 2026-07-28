به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر نمایشگاه بین المللی استان گفت: در این نمایشگاه ۱۵ استان کشور حضور دارند.

میثم محمودیان افزود: این نمایشگاه از سوم تا نهم مرداد از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برای بازدید علاقمندان دایر است.