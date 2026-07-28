نمایشگاه سوغات با ۱۶۰ غرفه
نمایشگاه سوغات و هدایا با ۱۶۰ غرفه در شهرکرد گشایش یافت.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر نمایشگاه بین المللی استان گفت: در این نمایشگاه ۱۵ استان کشور حضور دارند.
میثم محمودیان افزود: این نمایشگاه از سوم تا نهم مرداد از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برای بازدید علاقمندان دایر است.
نمایشگاه سوغات با ۱۶۰ غرفه نمایشگاه سوغات با ۱۶۰ غرفه نمایشگاه سوغات با ۱۶۰ غرفه نمایشگاه سوغات با ۱۶۰ غرفه نمایشگاه سوغات با ۱۶۰ غرفه نمایشگاه سوغات با ۱۶۰ غرفه نمایشگاه سوغات با ۱۶۰ غرفه نمایشگاه سوغات با ۱۶۰ غرفه نمایشگاه سوغات با ۱۶۰ غرفه نمایشگاه سوغات با ۱۶۰ غرفه نمایشگاه سوغات با ۱۶۰ غرفه نمایشگاه سوغات با ۱۶۰ غرفه