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ظرفیتهای علمی جهاد دانشگاهی به سمت طرح های اثرگذار سیستان و بلوچستان هدایت می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،مهرداد عرب اول گفت: ظرفیتهای علمی جهاد دانشگاهی به سمت طرحهای اثرگذار هدایت و اجرایی می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در بازدید از جهاد دانشگاهی استان افزود: امروز استان بیش از هر زمان دیگری نیازمند استفاده از توان علمی جوانان و تبدیل ایدههای نوآورانه به محصولات و خدمات کاربردی است.
وی گفت: جهاد دانشگاهی میتواند با تقویت ارتباط میان دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، بخش تولید و دستگاههای اجرایی، زمینه را برای شکوفایی استعدادهای جوانان و توسعه فناوریهای مورد نیاز استان فراهم کند.
عرب اول اظهار کرد: تفاوت جهاد دانشگاهی با مراکز صرفا آکادمیک در این است که فعالیتهای آن ناظر به حل مسائل و پاسخگویی به اولویتهایی است که از سوی دستگاههای اجرایی، حاکمیتی و عمومی به این نهاد ارجاع میشود که این رویکرد طی دهههای گذشته در استان سیستان و بلوچستان، دستاوردهای ارزشمندی در حوزههای پزشکی، اجتماعی، صنعتی و پژوهشی به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه تیم مدیریت جهاد دانشگاهی استان دارای افرادی توانمند است گفت: جهاددانشگاهی امکانات و ظرفیتهای فراوانی در استان دارد که باید از این ظرفیتها به بهترین شکل استفاده کرده و آنها را به حرکت درآورند.
عرب اول در پایان با اشاره به ظرفیتهای گسترده جهاد دانشگاهی در استان اظهار کرد: تنوع و گستردگی فعالیتهای جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگ، رسانه، تبیین ارزشها و تولید محتوای فاخر، بسیار مطلوب و قابلتحسین است