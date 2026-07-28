به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،مهرداد عرب اول گفت: ظرفیت‌های علمی جهاد دانشگاهی به سمت طرحهای اثرگذار هدایت و اجرایی می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در بازدید از جهاد دانشگاهی استان افزود: امروز استان بیش از هر زمان دیگری نیازمند استفاده از توان علمی جوانان و تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات و خدمات کاربردی است.

وی گفت: جهاد دانشگاهی می‌تواند با تقویت ارتباط میان دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، بخش تولید و دستگاه‌های اجرایی، زمینه را برای شکوفایی استعدادهای جوانان و توسعه فناوری‌های مورد نیاز استان فراهم کند.

عرب اول اظهار کرد: تفاوت جهاد دانشگاهی با مراکز صرفا آکادمیک در این است که فعالیت‌های آن ناظر به حل مسائل و پاسخگویی به اولویت‌هایی است که از سوی دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و عمومی به این نهاد ارجاع می‌شود که این رویکرد طی دهه‌های گذشته در استان سیستان و بلوچستان، دستاوردهای ارزشمندی در حوزه‌های پزشکی، اجتماعی، صنعتی و پژوهشی به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه تیم مدیریت جهاد دانشگاهی استان دارای افرادی توانمند است گفت: جهاددانشگاهی امکانات و ظرفیت‌های فراوانی در استان دارد که باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کرده و آنها را به حرکت درآورند.

عرب اول در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده جهاد دانشگاهی در استان اظهار کرد: تنوع و گستردگی فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگ، رسانه، تبیین ارزش‌ها و تولید محتوای فاخر، بسیار مطلوب و قابل‌تحسین است