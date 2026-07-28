به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، روستای اسفیدان مکانی توریستی با طبیعتی زیبا در خراسان شمالی است که به علت بافت پلکانی خود به لحاظ ساختار معماری و توریستی همه ساله مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار می‌گیرد و این روستا را ماسوله خراسان شمالی می‌خوانند.

روستای اسفیدان جز مناطق نمونه گردشگری خراسان شمالی محسوب می‌شود و با دارا بودن جاذبه‌های گردشگری فراوانی نظیر آبشار‌های زیبا، چشمه‌های خروشان، غار‌ها و برج‌های شگفت انگیز، وجود چند امامزاده، وجود انواع درختان میوه، رودخانه با آب فراوان، ارتفاعات جنگلی با پوشش گیاهی متنوع و ... مقصد بسیاری از گردشگران است.

آبشار هنرور، آبشار بارگاه، غار خزانه هنرور، مقبره شیخ محمد رضا ربانی معروف به حاج آخوند، آرامگاه امامزاده محمد بن باقر بن موسی بن جعفر (ع) و ... تنها چند نمونه از دیدنی‌های این روستای سحرانگیز محسوب می‌شوند.

بنای امامزاده محمد بن باقر بن موسی بن جعفر (ع) واقع در روستای اسفیدان، بنایی قدیمی با گنبدی کوتاه است که قرن هاست باشکوه خاصی در مرکز روستا عاشقان را به سمت خویش می‌خواند.

روستای اسفیدان یکی از جاذبه‌های گردشگری بجنورد در خراسان شمالی است که در سال ۱۳۸۵ به‌عنوان زیباترین روستای ایران انتخاب شد و با معماری پلکانی خود شباهت زیادی به ماسوله دارد.





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