

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی انتخابی تیم کاراته امید دختران دوشنبه ۶ مردادماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد تا تکلیف نفرات اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا مشخص شود:

وزن ۵۰- کیلوگرم غزل فتحی از استان لرستان

وزن ۵۵- کیلوگرم فاطمه جعفرنژاد از استان تهران

وزن ۶۱- کیلوگرم زهرا رضازاده از استان اصفهان

وزن ۶۸- کیلوگرم بشرا ایمانی از استان مازندران

وزن ۶۸+ کیلوگرم مهلا صداقت از استان مازندران

اردوی این تیم که از صبح امروز در بندرانزلی آغاز شده است تا ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت.