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مرحله پنجم اردوی آماده سازی تیم کاراته امید دختران کشورمان با مشخص شدن ترکیب نهایی از امروز در بندرانزلی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی انتخابی تیم کاراته امید دختران دوشنبه ۶ مردادماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد تا تکلیف نفرات اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص شود:
وزن ۵۰- کیلوگرم غزل فتحی از استان لرستان
وزن ۵۵- کیلوگرم فاطمه جعفرنژاد از استان تهران
وزن ۶۱- کیلوگرم زهرا رضازاده از استان اصفهان
وزن ۶۸- کیلوگرم بشرا ایمانی از استان مازندران
وزن ۶۸+ کیلوگرم مهلا صداقت از استان مازندران
اردوی این تیم که از صبح امروز در بندرانزلی آغاز شده است تا ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت.