شرکت آمازون با هدف از بین بردن «نقاط کور» ارتباطی در سراسر جهان و مقابله با سلطه شبکه استارلینک، در حال تدارک برای پرتاب بیش از ۵ هزار ماهواره در مدار پایین زمین است تا اینترنت پرسرعت را حتی به موبایل‌های معمولی در دورافتاده‌ترین نقاط زمین برساند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از تلگراف، شرکت آمازون در اسنادی که به نهادهای نظارتی آمریکا ارائه کرده، از توسعه شبکه ماهواره‌ای «آمازون لئو» خبر داده است. این پروژه عظیم با هدف برقراری ارتباط در مناطقی طراحی شده که خارج از پوشش شبکه‌های مخابراتی موجود هستند و به طور مستقیم رقیبی جدی برای شبکه استارلینک متعلق به ایلان ماسک خواهد بود.

بر اساس اعلام این شرکت، شبکه ۵۱۰۵ ماهواره‌ای جدید امکان انتقال داده، صوت، پیام متنی و حتی تماس‌های اضطراری را از طریق امواج رادیویی فراهم می‌کند. این زیرساخت که نتیجه یک معامله ۱۱ میلیارد دلاری در اوایل سال جاری است، به گونه‌ای طراحی شده که موبایل‌های معمولی نیز بتوانند در مناطق دورافتاده به آن متصل شوند.

آمازون برای تسریع در این مسیر، شرکت ماهواره‌ای «گلوبال‌استار» را خریداری کرده است تا از طیف فرکانسی موبایل این شرکت بهره‌مند شود. شایان ذکر است که گلوبال‌استار در حال حاضر با شرکت اپل برای ارائه سرویس پیام‌های اضطراری (SOS) در آیفون‌ها همکاری می‌کند. طبق برنامه‌ریزی‌های آمازون، ارسال این ماهواره‌های جدید از سال ۲۰۲۸ میلادی آغاز خواهد شد.