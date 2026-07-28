به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۹ نشانگر هوای سالم بوده اما این شاخص در ۲ ساعت گذشته با روند افزایشی به رقم ۱۰۴ رسیده که گویای وضعیت هشدار و شرایط ناسالم است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت ۱۸ منطقه مشهد در شرایط آلوده قرار دارد، افزود: وضعیت هوای پنج منطقه دارای ایستگاه سنجش هوای مشهد هم در شرایط سالم قرار دارد.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی قرار گیرد نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که این حجم تردد یکی از علل اصلی تشدید آلودگی هواست.