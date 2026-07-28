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ارائه خدمات به عشایر در استان بر اساس سرانه و آمار جمعیتی عشایر در شهرستانها اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل امور عشایر استان اصفهان در جلسه شورای عشایری سمیرم گفت: ۱۲ هزار خانوار عشایر با ۶۵ هزار نفرجمعیت در سراسر استان زندگی میکنند که ۵۰ درصد از این خانوارها در شهرستان سمیرم ساکن و کوچ رو هستند.
اشکبوس رضایی افزود: عشایر هر سال ۲۵ درصد از گوشت قرمز استان را تامین میکنند و نیازمند حمایت بیشتر از طرف دولت هستند.
وی گفت: تیغ زنی، زیر سازی، آسفالت جادههای عشایری، آبرسانی سیار، توزیع پنلهای خورشیدی، تحویل تانکر و لوله آب توزیع سیلندر گاز یارانه ایی از خدماتی است که اداره امور عشایر به عشایر ارائه میکند.
مدیر کل امور عشایر استان اصفهان افزود: با توجه به خشکسالی آبرسانی به عشایر در سمیرم با ۸ دستگاه تانکر حتی در دورترین نقاط شهرستان سمیرم انجام میشود.
رضایی همچنین گفت: ۱۰۰ تانکر آب آشامیدنی به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و ۲۲۰ دستگاه صفحه خورشیدی به ارزش چهار میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان در ماههای گذشته بین خانوارهای عشایری سمیرم توزیع شده است.
محمود مسلم زاده فرماندار سمیرم نیز گفت: به زودی میدان عرضه دام عشایر در سمیرم ساخته میشود تا عشایر بتوانند دام خود را در میادین شهرستان خرید و فروش کنند.