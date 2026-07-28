به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد مرادی گفت: این تعداد ماینر در قالب ۲۳ عملیات با تلاش شبانه‌روزی، رصد ۲۴ ساعته و اقدامات مستمر نیرو‌های شرکت و با همکاری مراجع قضایی و انتظامی شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی با اشاره به اینکه مصرف برق این دستگاه‌ها معادل مصرف حدود ۲۱۰۰ منزل مسکونی است، افزود: فعالیت ماینر‌های غیرمجاز علاوه بر تحمیل بار سنگین به شبکه توزیع، موجب تضییع حقوق سایر مشترکان و افزایش احتمال بروز اختلال در پایداری شبکه برق می‌شود.

مرادی با تأکید بر استمرار برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز گفت: پایش و رصد مراکز مشکوک به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد و شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان با هرگونه استفاده غیرمجاز از برق برخورد قانونی خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز، گزارش‌های خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.