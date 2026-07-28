رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مهم‌ترین دغدغه وزیر ارتباطات، ارائه خدمات مناسب و باکیفیت به مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای مجازی نوشت: مهمترین دغدغه دکتر هاشمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات مناسب ارتباطی به مردم عزیز ایران اسلامی است و در این راستا شخصا در مناطق مختلف کشور حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: در راستاری ارائه خدمات مناسب به زائرین اربعین علاوه بر دیدار چند روز گذشته ایشان با وزیر محترم ارتباطات عراق، به منظور نظارت میدانی، در این ایام نیز در استان‌های مرزی که زائران اربعین حسینی عازم سفر هستند حضور یافته‌اند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: خدمت به مردم فهیم، افتخار خانواده بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است