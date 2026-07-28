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کلاسهای اوقات فراغت آموزش و پرورش هرمزگان با هدف تقویت مهارتهای فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: طرح اوقات فراغت امسال در ۹۳۳ پایگاه شامل ۱۷ کانون فرهنگی و تربیتی، ۲۲ دارالقرآن، ۵۱۸ کانون و مجتمع ورزشی، ۲۴ پایگاه مشاوره و ۳۵۲ مدرسه برگزار میشود.
منوچهر ضیایی پیشبینی کرد بیش از ۱۰۹ هزار دانشآموز از برنامههای متنوع اوقات فراغت بهرهمند شوند.
وی گفت: این کلاسها زمینه شکوفایی استعدادها، ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی، تقویت هویت دینی و ملی و افزایش نشاط و پویایی دانشآموزان را فراهم میکند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت: همه کلاسهای اوقات فراغت به صورت رایگان در همه شهرستانهای استان برگزار میشود.
محمد میرزاده افزود: امسال برای نخستین بار دورههای آموزش هوش مصنوعی نیز به برنامههای اوقات فراغت افزوده شد که با استقبال چشمگیر دانشآموزان روبهرو شده است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس هم گفت: بعلت پراکندگی ناحیه دو آموزش و پرورش کلاسهای اوقات فراغت در همه شهرها و روستاهای استان، حتی مناطقی که امکان برگزاری حضوری کلاسها وجود ندارد، به صورت برخط و با استفاده از پیامرسانهای داخلی برگزار میشود.
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پری صیادی افزود: خانوادهها برای اطلاع از شرایط نام نویسی، زمان و محل برگزاری کلاسها میتوانند به سامانه نورینو از درگاه مای مدیو به آدرس my.medu.ir مراجعه کنند.
کلاسهای اوقات فراغت تابستان امسال با شعار میدان نقش و اراده با میدانداری نسل بعثت تا بیستم شهریورماه در سراسر استان اجرا میشود.