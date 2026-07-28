سرپرست مرکز بهداشت کیش، از ارائه خدمات مشاوره حضوری و تلفنی با هدف پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ایدز و هپاتیت و ارائه خدمات بهداشتی در مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، اعلام کرد: خدمات مشاوره حضوری و تلفنی با هدف پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ایدز، هپاتیت، بیماری‌های آمیزشی و اعتیاد، مشاوره و انجام آزمایش تشخیص سریع ایدز (HIV)، شناسایی موارد هپاتیت B و C و ارجاع به سطوح بالاتر پزشکی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزش به اطرافیان بیماران مبتلا به ایدز، مشاوره و کاهش آسیب برای افراد مبتلا به ایدز، توزیع رایگان لوازم بهداشتی به جمعیت در معرض خطر با هدف کاهش آسیب و انجام واکسیناسیون هپاتیت B برای بیماران در موارد لازم از مهمترین خدمات مرکز بهداشت کیش است.

او افزود: کلاس‌های آموزشی و مشاوره فردی برای بیماران و خانواده‌های آن ها، اقدامات درمانی تخصصی به بیماران مبتلا به ویروس ایدز HIV و بیماری ایدز، انجام مراقبت‌های درمانی مادران باردار مبتلا، درمان پیشگیری برای کارکنان بهداشتی و درمانی در معرض خطر (نیدل استیک)، برگزاری جلسه‌های آموزشی با هدف ارتقاء سطح آگاهی عمومی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری ایدز (HIV) در جامعه، ارائه خدمات مشاوره‌ای و درمانی برای افرادی که با ترشحات آلوده به ویروس و خون آلوده در تماس باشند، رایگان انجام می‌شود.

دکتر رضانیا با اشاره شیوه نامه‌های پزشکی بهداشتی در حوزه درمان، گفت: اطلاعات مراجعه کنندگان و بیماران کاملاً محرمانه است و مراجعه کنندگان بدون نگرانی خدمات بهداشتی درمانی را دریافت می‌کنند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، افزود: ساکنان کیش می‌توانند برای دریافت خدمات بهداشتی درمانی به درمانگاه مشاوره بیماری‌های رفتاری مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی واقع در صفین، خیابان اقبال و در جوار اداره بهزیستی مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان با شماره ۴۴۴۲۳۲۶۲۶ با پیش شماره ۰۷۶ تماس بگیرند.

دکتر محمدرضا رضانیا، گفت: خدمات در درمانگاه مشاوره بیماری‌های رفتاری مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی از شنبه تا پنج شنبه ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ به مراجعه کنندگان ارائه می‌شود.