کمیته اشتغال شهرستان میبد با تأکید بر حفظ اشتغال موجود، ثبت ۳۵۰ طرح اشتغال‌زایی در سامانه رصد و تسریع در تکمیل پرونده‌های مشاغل خانگی برگزار شد و مسئولان از پیش‌بینی ایجاد ۴۱۷ فرصت شغلی جدید در سال جاری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در نشست کمیته اشتغال شهرستان میبد که با حضور محمدجواد احمدی معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار میبد و اعضای این کمیته برگزار شد، بر حفظ اشتغال موجود، توسعه فرصت‌های شغلی و ثبت دقیق طرح‌های اشتغال در سامانه رصد تأکید شد.

محمدجواد احمدی در این نشست با قدردانی از کارآفرینان، صنعتگران و فعالان عرصه تولید، حفظ اشتغال موجود در شرایط جنگ را اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر دانست و گفت: کارآفرینان و مجاهدان عرصه تولید با تداوم فعالیت واحد‌های صنعتی و تولیدی، نقش مهمی در حفظ اشتغال و پایداری تولید ایفا کرده‌اند.

وی همچنین ثبت طرح‌های اشتغال در سامانه رصد را ضروری دانست و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظفند پرونده‌های مربوط به مشاغل خانگی را جمع‌بندی و برای بررسی و ارائه به فرمانداری آماده کنند. همچنین کمیته اشتغال شهرستان میبد موظف است از طرح‌های اشتغال‌زایی بازدید و روند اجرای آنها را ارزیابی کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار میبد با اشاره به برنامه‌های اشتغال سال جاری اظهار داشت: امسال باید ۳۵۰ طرح اشتغال‌زایی در سامانه رصد ثبت شود که پیش‌بینی می‌شود از محل اجرای این طرح‌ها، ۴۱۷ فرصت شغلی جدید در شهرستان میبد ایجاد شود.

احمدی در پایان با اشاره به اعتبارات این حوزه گفت: سال گذشته برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی ۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.