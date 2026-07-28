پخش زنده
امروز: -
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان فارس از خرید حدود ۷۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۳۴ همت از کشاورزان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان فارس از خرید حدود ۷۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۳۴ همت از کشاورزان خبر داد و گفت : تاکنون ۱۱ همت از این مبلغ به حساب گندمکاران استان واریز شده است و پیگیریها برای تامین سریعتر مابقی مطالبات ادامه دارد .
مهدی جمالی به بحث پرداخت مابقی مطالبات کشاورزان استان اشاره کرد و افزود: در این خصوص مسئول تامین مالی نیستیم، زیرا بنا به قانون، این وظیفه بر عهده بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و سازمان هدفمندی یارانههاست؛ ضمن اینکه یک بخشی نیز از محل فروش کالاهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان فارس تصریح کرد: از تمام ظرفیتهای استان شامل استانداری، ظرفیت نمایندگان و توان خودشان برای پیگیری استفاده میکنند، تا این منابع سریعتر تامین بشود و در نهایت به حساب کشاورزان واریز گردد.
استان فارس دارای ۲۷۰ هزار هکتار گندم آبی و ۱۷۸ هزار هکتار گندم دیم است.