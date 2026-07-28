بازار مصالح ساختمانی امروز (۶ مرداد ۱۴۰۵) با ثبات نسبی همراه بود؛ به‌طوری که سیمان بدون تغییر، میلگرد آرام و بخشی از محصولات تیرآهن با کاهش قیمت معامله شدند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در بازار سیمان، قیمت‌ها بدون نوسان ادامه یافت و سیمان پاکتی تهران (عمده) با نرخ ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۸۹ هزار تومان خرید و فروش شد.

همچنین سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان معامله شد.



در بازار میلگرد نیز روند معاملات آرام بود به طوری که میلگرد ۱۲ آجدار A3 قائم رازی با قیمت ۶۵ هزار و ۶۸۸ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور با نرخ ۶۴ هزار و ۶۷۹ تومان عرضه شد.

همچنین میلگرد ۱۴ آجدار A3 ذوب‌آهن با ۵۰۰ تومان کاهش به ۶۶ هزار و ۵۱۴ تومان رسید، در حالی که میلگرد ۱۴ ساده A1 کویر کاشان با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان به فروش رفت.

بازار تیرآهن نیز عمدتاً با ثبات قیمت همراه بود، اما برخی محصولات کاهش نرخ را تجربه کردند. تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۹۲ هزار و ۶۶۱ تومان معامله شد.



تیرآهن ۱۴ فایکو با افت ۵۰۰ تومانی به ۷۹ هزار و ۳۵۸ تومان رسید،‌تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد نیز با کاهش هزار و ۸۰۰ تومانی، ۸۴ هزار و ۴۰۴ تومان قیمت‌گذاری شد و تیرآهن ۱۴ شاهین‌بناب نیز با نرخ ۷۷ هزار و ۶۴ تومان در بازار عرضه شد.







