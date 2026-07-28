به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مبین کریمی و احسان ذوالفقاری ۲ دانش آموز نخبه اصفهانی توانستند در المپیاد جهانی اقتصاد به ترتیب صاحب نشان نقره و برنز شوند.

اقتصاددانان آینده دار کشور که قرار است پویایی و شکوفایی اقتصاد ایران رقم بزنند.

دانش آموزان نخبه‌ای که ظرفیت‌های اقتصادی کشور را بسیار بالا و فعال می دانند و اعتقاد دارند ایران میتواند در این حوزه سرآمد دنیا باشد.

این ۲ دانش آموز نخبه اصفهانی در نشست شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با حضور استاندار و دیگر مسئولان استانی مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند و قرار شد در حوزه علوم اقتصادی به صورت ویژه از آنها حمایت گردد.

در المپیاد جهانی اقتصاد که میزبانی چین برگزار شود تیم ایران که صاحب ۲ نشان نقره و ۲ برنز شده بود پس از میزبان سکوی دوم ایران رویداد مهم را کسب کرد.