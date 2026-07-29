بخش بزرگی از آب تصفیه‌شده، به جای مصرف در چرخه حیات، به دلیل فرسودگی شیرآلات یا رفتار‌های اشتباه، راهی فاضلاب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هر لیتر آبی که بی‌دلیل هدر می‌رود، فشار را بر ذخایر سد‌ها دوچندان می‌کند؛ به‌ویژه در روز‌های گرم سال که نیاز شبکه به آب پایدار، به اوج می‌رسد.

کارشناسان می‌گویند جایگزینی تجهیزات فرسوده، اصلاح مصرف در صنعت و استفاده ازروش‌های نوین آبیاری توانسته است ۳۳ درصد از هدر رفت آب جلوگیری کند

رفع نشتی شیرآلات، استفاده از جارو به جای شیلنگ برای نظافت حیاط، و کوتاه کردن زمان دوش گرفتن از جمله اقداماتی هستند که نه تنها هزینه‌های خانوار را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت آبی شهر را برای روز‌های سخت، تضمین می‌کند.