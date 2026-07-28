به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس گودرزی با اعلام خبر برگزاری جلسه صبح امروز (سه شنبه) شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه که اعضای هیئت رئیسه، روسای کمیسیون‌ها، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین معاونین و دستیاران رییس مجلس حضور داشتند، گزارش‌هایی در خصوص مسائل جاری کشور دریافت شد و پیرامون آنها بحث و بررسی صورت گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه همچنین امور داخلی مجلس رسیدگی شد، گفت: مقرر شد جلسات صحن و کمیسیون‌های تخصصی به صورت منظم برگزار و به امور تقنینی و نظارتی با در نظر گرفتن اولویت‌های کشور و فرامین رهبر معظم انقلاب پرداخته شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه از مسائل مهم کشور و دغدغه‌های مردم که از اولویت‌های مجلس است نام برد و افزود: در همین راستا موضوعاتی در باب معیشت مردم به ویژه در ایام پساجنگ از جمله مسائل حوزه کشاورزی، نهاده‌های دامی، سوخت و انرژی، بازسازی کشور، تأمین دارو، مسائل حوزه آموزش به ویژه مدارس، مسائل نیرو‌های مسلح و امور مرتبط با سیاست داخلی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این موارد که در دستور کار نمایندگان است با قوت پیگیری شود.