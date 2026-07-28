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با هدف افزایش سرعت پاسخگویی به مأموریتهای امدادی، ناوگان موتورلانس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان قم با خرید ۶ دستگاه موتورسیکلت جدید توسعه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در راستای ارتقای توان عملیاتی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان، ۶ دستگاه موتورسیکلت برای توسعه ناوگان موتورلانس اورژانس قم از محل اعتبارات سازمان اورژانس کشورخریداری شد.
وی با بیان اینکه توسعه و نوسازی ناوگان امدادی از اولویتهای حوزه سلامت است، گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و تأمین تجهیزات مورد نیاز، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات اورژانس پیشبیمارستانی، افزایش رضایتمندی مردم و حفظ سلامت شهروندان دارد.