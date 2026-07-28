توزیع هدفمند سوخت کشاورزی، زمینه ساز تداوم تولید و امنیت غذایی
فرماندار فریمان بر مدیریت صحیح توزیع سوخت، رفع مشکلات فعالان این بخش و حمایت از استمرار تولید تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مهدی ناصری در نشست با کشاورزان و مالکان خودروهای سنگین کشاورزی، با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع و حمایت از بخش کشاورزی افزود: امنیت غذایی مردم در گرو مدیریت صحیح منابع و حمایت از بخش کشاورزی است و تأمین بهموقع سوخت مورد نیاز فعالان این حوزه، نقش مهمی در تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی جامعه دارد.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف سوخت اظهار داشت: مدیریت به معنای مصرف نکردن یا کممصرف کردن نیست، بلکه به معنای توزیع عادلانه، هدفمند و استفاده از سوخت در محل واقعی مصرف است؛ از اینرو باید با برنامهریزی دقیق، زمینه بهرهبرداری صحیح از این سرمایه ملی فراهم شود.
در این نشست کشاورزان مشکلات، پیشنهادها و مطالبات خود پرداختند و فرماندار نیز پس از شنیدن دغدغههای مطرحشده، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مسائل صادر کرد .